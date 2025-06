CIVITAVECCHIA – Ce l’ha fatta Cristian Nardecchia a battere il record, ad arrivare dalla Corsica all’Italia in Red Shark Bike. Arrivato alle 20.30 a Capolinaro la punta subito dopo Civitavecchia Nardecchia ha percorso più di 135miglia, ma non molla perché domani riparte per Sabaudia, è li che ha deciso di arrivare ed è li che arriverà.