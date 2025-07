Esteban Sanchez nuovo allenatore del settore giovanile della Latina Basket

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che coach Esteban Sanchez è il nuovo allenatore del settore giovanile nerazzurro.

Esteban, argentino di nascita, ma con origini italiane (sia i nonni materni, che paterni sono italiani) entra a far parte della grande famiglia Latina Basket in qualità di allenatore, ma rivestendo anche la figura di supporto alla crescita individuale degli atleti, comunica il Club.

Coach Sanchez ha tanti anni di esperienza maturata in Argentina, dove è stato capo allenatore per 6 stagioni nel Torneo Federal (3^ divisione argentina) per 3 stagioni nel Torneo Provincial (4^ divisione argentina) e per 1 stagione è stato vice allenatore nella TNA (2^ divisione argentina). E’ arrivato in Italia nel 2022, seguendo un sogno che aveva da tempo, e, oltre a essere stato allenatore del settore giovanile a Ostuni, è stato anche capo allenatore in Serie C unica a Mesagne, dove subentrato in corsa è riuscito a conquistare la permanenza nella categoria senza cambiare il roster, con un record di 8 vittorie consecutive (record finale 7-17).

Per il club pontino si tratta di un innesto importante, volto a proseguire nel percorso di crescita e miglioramento, intrapreso negli anni precedenti: «Sono molto contento di poter lavorare a Latina – esordisce coach Sanchez – nei giorni che ho trascorso in palestra, in occasione delle giornate dedicate al reclutamento, ho avuto modo di constatare di persona la serietà, i valori e l’entusiasmo della società nerazzurra e dei componenti dello staff. Sono convinto che la grande voglia di lavorare e di crescere che ho percepito, sia un’ottima opportunità per poter fare una buonissima esperienza. Ci sono tutti i presupposti per poter fare bene, quello che la società mi chiede».

“A Esteban un caloroso benvenuto e un sincero “in bocca al lupo“ per questa nuova avventura con la Latina Basket”, conclude la nota della società sportiva.