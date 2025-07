Lago di Fogliano, ruspe in azione a Foce del Duca

LATINA – Hanno preso il via oggi i lavori di escavazione della Foce Del Duca, il canale che collega il Lago di Fogliano al mare, completamente ostruito. Dopo l’ordinanza propedeutica all’avvio degli interventi, i lavori per i quali si era mosso il Parco Nazionale del Circeo, erano stati annunciati per il 28 luglio e sono slittati di qualche giorno a causa delle condizioni meteomarine di questi giorni. Oggi, mare e vento calati, i mezzi meccanici hanno cominciato a rimuovere i sedimenti dal canale che si trova sul lato sinistro del Lido di Latina. Lo stesso sarà fatto per il lago di Caprolace.

Questa prima fase avrà una durata stimata di 14 giorni lavorativi: sette alla foce di Fogliano e sette a Caprolace.

Per sollecitare i lavori necessari alla sopravvivenza dell’ecosistema dei due laghi costieri si era costituito anche il comitato di cittadini “Salviamo il Lago di Fogliano”.