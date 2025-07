West Nile, migliorano i due pazienti ricoverati al Goretti. Virus anche in un cavallo a Latina e in un gruppo di zanzare a Pontinia

LATINA – Sono in miglioramento le condizioni dei due pazienti, di 63 e 72 anni, residenti a Cisterna e Priverno, ricoverati all’ospedale Goretti di Latina dove gli è stata diagnosticata la West Nile, il virus veicolato da zanzare infette, in particolare del genere Culex (si tratta dei primi due casi endemici nel Lazio). Ne dà notizia la Asl di Latina specificando che “sono attualmente in fase di conferma ulteriori positività preliminari riscontrate negli animali, nello specifico in un cavallo nel territorio di Latina, e in un campione di zanzare raccolte nel comune di Pontinia”.

Anche se il virus non si trasmette da persona a persona né tramite il contatto diretto con animali, la Asl chiede la collaborazione dei cittadini “per contribuire alla riduzione del rischio”. Bastano “semplici comportamenti di protezione personale e ambientale”, si legge in una nota dell’autorità sanitaria.

E dunque:

Indossare abiti che coprano braccia e gambe, soprattutto al tramonto e nelle ore serali;

Utilizzare repellenti per insetti, seguendo attentamente le indicazioni riportate in etichetta;

Applicare zanzariere a porte e finestre;

Evitare ristagni d’acqua in cortili, giardini, tombini, sottovasi, contenitori e altri spazi esterni;

Effettuare regolarmente la pulizia di aree come cantine e garage soggette ad allagamenti.

“La collaborazione di tutti è essenziale per tutelare la salute pubblica e contribuire alla prevenzione”, sottolinea la Asl che in collaborazione con i Comuni, i Servizi Veterinari e le Autorità Regionali, prosegue il costante monitoraggio del territorio per individuare tempestivamente eventuali segnali di circolazione del virus e attuare interventi mirati di prevenzione.

Per approfondimenti e aggiornamenti: bit.ly/sorveglianzarbovirosi