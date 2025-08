A Pisterzo torna la Sagra delle Minestre

Torna, domenica 3 agosto, l’appuntamento ormai tradizionale dell’Estate Pisterzana: la 44° edizione della Sagra delle Minestre, che si svolgerà nel cuore del centro storico medievale di Pisterzo, piccolo borgo incastonato nella suggestiva Valle dell’Amaseno.

Organizzata dalla Pro Loco di Pisterzo, la Sagra rappresenta un evento cardine del calendario estivo, capace di richiamare ogni anno un pubblico affezionato proveniente da tutta la provincia di Latina, dalla Ciociaria e persino da Roma.

Le protagoniste indiscusse saranno le minestre preparate secondo la tradizione locale, con ingredienti semplici e genuini per un’esperienza gastronomica autentica e ricca di storia. Gli stand gastronomici offriranno un’ampia varietà di zuppe, accompagnate da specialità come fagioli all’uccelletto e ceci al rosmarino, per soddisfare anche i palati più esigenti.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18.00; prevista anche la tradizionale benedizione, momento di forte connotazione culturale e religiosa. Subito dopo si darà spazio alle esibizioni dei gruppi folkloristici locali, che animeranno le vie del borgo creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. Sempre dalle 18.00 intrattenimento del più piccoli con l’associazione Il Mondo di Calliope. Alle 21.00 spazio all’esibizione della rock band Welcome to Hill Valley.

Per facilitare l’accesso all’evento, saranno disponibili, a partire dalle 17.30, due navette che partiranno dalla base della montagna, garantendo un collegamento comodo e sicuro con il borgo. Per info e contatti: Pro Loco Pisterzo 338.8962191 oppure 338.2650993