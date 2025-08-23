Terracina, 38enne denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti

Un uomo di 38 anni, residente in provincia di Frosinone, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Terracina per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto lo scorso 26 luglio, quando il 38enne, alla guida della propria auto, era rimasto coinvolto nel sinistro. In quella circostanza, i militari dell’Aliquota Radiomobile sottoposero l’uomo ad accertamenti clinici presso una struttura sanitaria per verificare eventuali alterazioni psicofisiche. Gli esiti hanno confermato la positività alle sostanze stupefacenti, motivo per cui è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.