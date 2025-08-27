Cisterna, sgomberato immobile occupato dal 2008

Nella giornata del 27 agosto 2025 i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno dato esecuzione a un decreto di reintegrazione di un immobile disposto dal Tribunale di Latina su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda quattro persone ritenute responsabili di occupazione arbitraria: secondo le indagini, lo stabile era stato occupato abusivamente in maniera continuativa sin dal 2008, anno in cui il legittimo proprietario lo aveva acquistato tramite asta giudiziaria. L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, avviata a seguito della querela presentata dal proprietario, ha consentito di ricostruire la vicenda e portare all’emissione del decreto, con cui l’immobile è stato restituito al titolare.