Ex moglie vittima di una serie di violenze terrorizzanti e spiata con un Gps: arrestato 44 di Aprilia

APRILIA – Aveva un dispositivo Gps che usava con ogni probabilità per seguire la sua ex e controllare i suoi spostamenti, un kit per il rilevamento di liquidi biologici e kit per l’effettuazione di analisi biologiche. E’ quanto ha trovato la Polizia in casa di un uomo di 44 anni che è stato arrestato per una sfilza di maltrattamenti, violenze, minacce e aggressioni nei confronti della ex moglie . La misura cautelare in carcere è stata disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina su richiesta della Procura dopo le indagini degli investigatori del commissariato di Aprilia che hanno fatto luce su “un sistema continuativo di violenze messo in atto dall’uomo, instaurando in famiglia un clima di terrore e profonda soggezione psicologica”.

Tra gli episodi accertati, emerge che, dopo la fine della convivenza, l’uomo si sarebbe ripetutamente appostato sotto l’abitazione della vittima e avrebbe installato senza consenso dispositivi di localizzazione GPS sull’autovettura della donna. Sono stati inoltre rilevati messaggi minatori inviati a persone a lei vicine e tentativi di ottenere tabulati telefonici falsificando la firma della vittima. Un episodio particolarmente grave è avvenuto lo scorso 13 agosto, quando la donna è stata aggredita presso la propria abitazione, circostanza che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini hanno incluso l’acquisizione di testimonianze, denunce, accertamenti tecnici e il sequestro di dispositivi elettronici, elementi che hanno portato all’emissione della misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Al momento dell’arresto, inoltre gli agenti hanno trovato e sequestrato diversi oggetti ritenuti rilevanti ai fini dell’inchiesta: un dispositivo GPS nascosto all’interno di una cassettiera, presumibilmente utilizzato per il controllo degli spostamenti della vittima; un coltello serramanico occultato nel veicolo dell’indagato; un bastone di legno lungo un metro; ulteriori dispositivi tecnologici per il rilevamento e l’elusione di sistemi di controllo, tra cui un secondo dispositivo GPS e un kit per il rilevamento di liquidi biologici. Nell’autovettura dell’indagato sono stati trovati anche monili in oro, la cui proprietà è ancora in fase di accertamento e presso il locale commerciale a lui riferibile sono stati inoltre sequestrati kit per l’effettuazione di analisi biologiche.