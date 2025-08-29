Latina pronto ad affrontare Trapani, mister Bruno: “Il mio gruppo sta crescendo in maniera esponenziale”

LATINA – “Il mio gruppo sta crescendo in maniera esponenziale”. Così mister Alessandro Bruno ha raccontato il lavoro svolto in settimana, a partire da domenica, in vista della seconda gara di Serie C Sky WiFi in programma sabato 30 alle 21 contro il Trapani.

Nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni l’allenatore dei nerazzurri presentando la sfida è apparso convinto e soddisfatto del gruppo, che – ha spiegato – è tutto a disposizione. Dopo la vittoria nel match d’esordio in casa, i nerazzurri arrivano carichi all’appuntamento: “Abbiamo lavorato bene, con tanta convinzione e serenità, siamo ancora all’inizio e dobbiamo affinare alcune situazioni, ma per fortuna ho tutti a disposizione”, ha detto il mister che aspetta dal mercato ancora qualche pedina.