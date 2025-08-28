Il Comune di Latina aderisce alla Giornata della Gentilezza 2025

Il Comune di Latina aderisce alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 2025, iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere buone pratiche relazionali attraverso il gioco e la partecipazione attiva dei più piccoli. L’evento si inserirà nel calendario della Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre nel centro città, unendo i valori educativi del movimento sportivo a quelli della gentilezza e del rispetto reciproco. Le attività saranno dedicate in particolare ai bambini delle scuole del territorio, che saranno coinvolti in giochi, laboratori e momenti di condivisione dedicati all’educazione civica e al benessere relazionale.

“Lo sport è uno strumento straordinario per trasmettere valori come il rispetto, la solidarietà e la cooperazione. In occasione della Settimana Europea dello Sport abbiamo scelto di rafforzare questo messaggio aderendo alla Giornata della Gentilezza, per aiutare i più piccoli a crescere non solo come futuri atleti, ma come cittadini consapevoli – ha dichiarato Andrea Chiarato, assessore allo Sport -. Tra i giochi in programma, che saranno aperti a tutti e non soltanto ai bambini delle scuole, il bowling delle parole gentili e il girotondo della gentilezza”.

“Educare alla gentilezza significa costruire relazioni più sane, inclusive e positive. Coinvolgere i bambini delle scuole in questa iniziativa ci permette di seminare fin da subito quei valori fondamentali che renderanno la nostra comunità più unita e accogliente. Sarà un’occasione per celebrare il gioco come strumento educativo e per promuovere una cultura della gentilezza che parte dai più piccoli, ma parla a tutta la cittadinanza” ha aggiunto Francesca Tesone, assessore alla Pubblica istruzione.