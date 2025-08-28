Problematiche della “Piccola pesca”, incontro ieri presso in Palazzo Comunale a Terracina

TERRACINA – Si è tenuto ieri presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Terracina un incontro discutere delle problematiche connesse alle attività di vendita della “piccola pesca” in Città. Era presente il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, che ha voluto e richiesto l’incontro, il Comandante della Capitaneria di Porto di Terracina Vincenzo Viola, il Dott. Giuseppe Carrabs del Servizio Veterinario della Asl di Latina, il Comandante della Polizia Locale di Terracina Mauro Renzi e il Dirigente del Settore Demanio del Comune di Terracina Michele Orlando. Obiettivo di questo primo incontro interlocutorio è stato quello di regolamentare al meglio le attività di vendita della “piccola pesca” e del pescato da parte dei piccoli pescatori e dei pescatori professionali marittimi imbarcati sui pescherecci che hanno la possibilità di vendere una parte del loro pescato. Nel corso della riunione sono state esaminate le varie ipotesi per poter trovare uno spazio per la vendita idoneo nell’area portuale che rispetti i necessari criteri normativi e di sicurezza. Al termine dell’incontro è stato stabilito che nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo per verificare le proposte prese in considerazione, al fine di dare una risposta definitiva agli operatori e al tempo stesso valorizzare e sostenere un settore che da sempre costituisce un vanto per la Città di Terracina.