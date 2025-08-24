Istituire il presidio di Guardia Medica Turistica a Latina

LATINA – Istituire un presidio di Guardia Medica turistica a Latina: è la proposta del Dott. Emiliano Licata Consigliere Comunale Latina “Nei mesi estivi, infatti, la popolazione sul mare cresce enormemente, e sebbene esistano già l’Ambufest e la Guardia Medica, la loro collocazione al centro città li rende troppo lontani dal litorale. L’esperienza di Terracina dimostra che la Guardia Medica Turistica risponde ad un bisogno concreto e da anni registra numerosi accessi, offrendo un servizio apprezzato dai villeggianti e alleggerendo al tempo stesso il Pronto Soccorso da prestazioni che possono essere gestite direttamente sul territorio. La mia proposta è di avviare la Guardia Medica Turistica già dalla prossima stagione, anche solo in via sperimentale per il mese di agosto o la settimana di Ferragosto, così da valutarne l’impatto e pianificarne l’estensione negli anni futuri.