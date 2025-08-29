La Benacquista Latina Basket al quadrangolare di Chiusi

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà impegnata nel weekend di sabato 30 e domenica 31 agosto all’Estra Forum, in occasione del torneo quadrangolare organizzato dalla San Giobbe Chiusi Basket. A prendere parte all’evento anche Virtus Roma 1960 e Janus Fabriano Basket: tutte formazioni che faranno parte del Girone B del Campionato di Serie B Nazionale.

Per la squadra nerazzurra si tratta della seconda uscita ufficiale in vista della nuova stagione, attualmente in fase di preparazione dal principio di agosto e che terminerà il prossimo 21 settembre, giorno d’inizio della regular season.

“Il torneo – si legge in una nota dal Club – rappresenta un’opportunità preziosa per testare il livello di gioco raggiunto dopo le prime settimane di allenamento, valutare il lavoro svolto e iniziare ad amalgamare il gruppo, anche in vista dell’inserimento del lungo straniero Marko Bakovic, giunto da pochi giorni a Latina. Il giocatore, completate le visite mediche, sarà presto a disposizione dello staff tecnico pontino. Oltre al valore tecnico, il torneo anticipa anche un primo assaggio di campionato: la Benacquista affronterà infatti nella prima giornata ufficiale proprio la Janus Fabriano, sul campo marchigiano. Un incrocio che renderà ancora più interessante la sfida di Chiusi”.

La gara di sabato 30 sarà trasmessa in diretta Facebook, per domenica è in fase di definizione.