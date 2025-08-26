Latina, anziano con deambulatore investito da un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Latina, in viale Le Corbusier. Un uomo di 72 anni, con disabilità, è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con l’aiuto di un deambulatore. Alla guida della vettura c’era un pensionato di 84 anni. L’impatto è stato violento, il pedone colpito dal paraurti è stato scaraventato contro il parabrezza che si è frantumato, e infine sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. . In seguito allo scontro sul posto sono intervenute due ambulanze con il supporto di un’automedica e i medici del 118 hanno trasferito d’urgenza l’uomo in ospedale, al Santa Maria Goretti. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi