Smerciavano crack ad Aprilia, quattro uomini arrestati dai Carabinieri

Quattro uomini, di età compresa tra i 18 e i 49 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Aprilia con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di uno degli indagati, dove i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di crack, un bilancino di precisione, 580 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso il Tribunale per la convalida, che si terrà con rito direttissimo.