Quattro uomini, di età compresa tra i 18 e i 49 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Aprilia con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione di uno degli indagati, dove i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di crack, un bilancino di precisione, 580 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso il Tribunale per la convalida, che si terrà con rito direttissimo.
Smerciavano crack ad Aprilia, quattro uomini arrestati dai Carabinieri
La sostanza stupefacente rinvenuta presso un'abitazione
