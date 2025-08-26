ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

dal 18 ottobre all'8 novembre

Premio COMEL Vanna Migliorin, selezionati i 13 finalisti

Oltre 250 le opere provenienti da Italia ed estero

spazio comel

La XII edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea entra nella sua fase decisiva. La giuria, presieduta dal professor Giorgio Agnisola e composta da esperti di alto profilo del panorama artistico e critico, ha selezionato i tredici finalisti tra oltre 250 opere provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il tema di quest’anno, “Alluminio, la forza silenziosa”, ha ispirato linguaggi differenti – dalla scultura alla pittura, dal design alla fotografia – che hanno saputo trasformare il metallo in espressione di poesia visiva, ricerca formale e riflessione contemporanea.

Le opere finaliste saranno esposte allo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina dal 18 ottobre all’8 novembre 2025. In occasione della chiusura della mostra verranno proclamati i vincitori del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico.

I tredici artisti selezionati sono: Miguel Auria (Spagna), Margherita Cavallo, Alice Corbetta, Sigita Dackevičiūtė (Lituania), Katharina Eckschlager (Austria), Roberto Giordani, Fatma Ibrahimi (Albania), Fabrizio Lucchesi, Simona Mastropietro, Luisa Pineri, Claudio Sapienza, Mario Viezzoli e Xin Zhang (Cina/Italia).

Accanto al presidente Agnisola, la giuria è composta da Franco Marrocco, direttore dell’Accademia di Brera, da Francesca Tuscano, direttrice del Museo Civico d’Arte di Olevano Romano, da Matilde Di Muro, architetto e critica d’arte, e da Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della COMEL Industrie, promotrice e sostenitrice del Premio.

Il Premio COMEL, nato a Latina, si conferma un appuntamento di rilievo internazionale per l’arte contemporanea, capace di valorizzare non solo i talenti artistici ma anche le potenzialità espressive dell’alluminio.

