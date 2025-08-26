Premio COMEL Vanna Migliorin, selezionati i 13 finalisti

La XII edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea entra nella sua fase decisiva. La giuria, presieduta dal professor Giorgio Agnisola e composta da esperti di alto profilo del panorama artistico e critico, ha selezionato i tredici finalisti tra oltre 250 opere provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il tema di quest’anno, “Alluminio, la forza silenziosa”, ha ispirato linguaggi differenti – dalla scultura alla pittura, dal design alla fotografia – che hanno saputo trasformare il metallo in espressione di poesia visiva, ricerca formale e riflessione contemporanea.

Le opere finaliste saranno esposte allo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina dal 18 ottobre all’8 novembre 2025. In occasione della chiusura della mostra verranno proclamati i vincitori del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico.

I tredici artisti selezionati sono: Miguel Auria (Spagna), Margherita Cavallo, Alice Corbetta, Sigita Dackevičiūtė (Lituania), Katharina Eckschlager (Austria), Roberto Giordani, Fatma Ibrahimi (Albania), Fabrizio Lucchesi, Simona Mastropietro, Luisa Pineri, Claudio Sapienza, Mario Viezzoli e Xin Zhang (Cina/Italia).

Accanto al presidente Agnisola, la giuria è composta da Franco Marrocco, direttore dell’Accademia di Brera, da Francesca Tuscano, direttrice del Museo Civico d’Arte di Olevano Romano, da Matilde Di Muro, architetto e critica d’arte, e da Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della COMEL Industrie, promotrice e sostenitrice del Premio.

Il Premio COMEL, nato a Latina, si conferma un appuntamento di rilievo internazionale per l’arte contemporanea, capace di valorizzare non solo i talenti artistici ma anche le potenzialità espressive dell’alluminio.