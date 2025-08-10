No al bivacco nei giardini e aree pubbliche, arriva l’Ordinanza a Sabaudia

SABAUDIA – Il tempo dei brindisi nei giardini e aree pubbliche, sporcando e bivaccando è finito. Almeno per quest’estate. E’ scattato il divieto di consumare superalcolici nelle aree pubbliche. Giardini, piazze, marciapiedi e qualsiasi spazio all’aperto non recintato. Chi vuole bere lo può fare, senza problemi. Ma dentro un locale, non per strada, lasciando poi bottiglie di vetro e lattine sparse per la città. L’obiettivo è impedire che l’estate trasformi le strade in una discarica a cielo aperto

Una questione di ordine pubblico e rispetto del decoro urbano e dell’ambiente. Nessun locale è colpito, nessun esercente sarà danneggiato. Chi somministra all’interno delle proprie aree potrà continuare a farlo, nei limiti del buon senso. Ma fuori, nei luoghi pubblici no. Niente vetro, niente lattine, niente superalcolici. La misura vale ogni sera dalle 20 alle 2, fino a metà settembre.