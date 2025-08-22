ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Zeppieri fuori dagli Us Open, sconfitto da Rui Faria al secondo turno delle qualificazioni

Il tennista di Latina si ferma sul 6-, 5-7

LATINA –  E’ fuori dalle qualificazioni agli Us Open Giulio Zeppieri sconfitto al secondo turno. Dopo un incontro tirato, il tennista di Latina si è dovuto arrendere contro il n.118 ATP Rui Faria sul punteggio di  6-7 5-7 . Un match dove a fare la differenza sono stati solo pochi punti. Nel primo turno delle qualificazioni (iscritto grazie al ranking protetto), Zeppo aveva impiegato più di due ore e mezza per avere la meglio sul giocatore libanese Hady Habib (n. 165) vincendo al terzo set per 4-6,  7-6,  7-5.

Solo due gli azzurri arrivati al turno decisivo delle qualificazioni per accedere all’ultimo slam stagionale: Francesco Passaro e Lucrezia Stefanini.

