Oggi Lazio vs Emilia Romagna, domenica Italia vs Polonia Under 15

LATINA – Un fine settimana di grande pugilato italiano e internazionale. Dal Dual Match Italia vs Polonia Under 15, all’interregionale Lazio vs Emilia Romagna. Spicca il match 60 kg tra Mattia Turrin della Boxe latina e Hormatallah Baderedin della Salus et Virtus Boxe, valido per la qualificazione alla fase finale dei Campionati Italiani Under 19 ad Olbia dal 20 al 23 novembre.

Tutti gli eventi, organizzati dalla Boxe Latina, saranno ad ingresso gratuito e inizieranno alle 19, presso il PalaBoxe “Città di Latina” in Via Aspromonte.

Domani gong della riunione interregionale Lazio vs Emilia Romagna. Sul ring incontri femminili e maschili. Pugili portacolori delle società Salus ed Virtus Boxe, Setia Sport, Sgrulloni Team, Abis Boxing Team, Body Mind, Maximus Roma Est, Cona Boxe, Avus Gym, Body Evolution, Boxe Minturno, DBT, Warrior Gym, Fight Co, Phoenix Gym, Pisanti Team, Porto Fuori Boxe e Quarticciolo.

Domenica invece si concluderà il Dual Match tra Italia e Polonia Under 15, importante tappa verso gli Europei di categoria a Budva, Montenegro, dal 16 al 26 ottobre. Gli azzurrini diretti dal responsabile tecnico Patrizio Oliva e i maestri della Boxe Latina Rocco Prezioso e Mirco Turrin hanno alternato in questi giorni sedute di allenamento tecnico in palestra al PalaBoxe e sedute atletiche tra Campo CONI e spiaggia.



Il primo match della riunione sarà quello di Mattia Turrin, che si gioca l’accesso alla fase nazionale dei Campionati Italiani, in cui cerca il quinto successo consecutivo. Lo stesso Mattia che con l’Italia Under 19 del responsabile tecnico, disputerà gli Europei ad Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 30 settembre al 9 ottobre.