A Terracina terminati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di Cambellotti











TERRACINA – Sono terminati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di piazza Garibaldi a Terracina. Realizzati con il contributo del Ministero della Cultura grazie a un progetto per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale hanno restituito alla città il monumento commissionato nel 1920 a Duilio Cambellotti, inaugurato l’anno successivo e poi restaurato una prima volta dallo stesso artista nel 1948 dopo i danneggiamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale.

«Un’opera straordinaria che torna in tutta la sua bellezza alla Città, con i lavori terminati nonostante i tanti, troppi episodi di atti vandalici ai danni del cantiere. Sono grato alla restauratrice per il prezioso e meticoloso lavoro fatto, al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Alessandra Madia, e al Consigliere Antonio Mennillo per la fattiva vicinanza. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto, che ha visto l’impegno degli Uffici e degli Assessorati Cultura e Lavori Pubblici», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

Il restauro è stato operato dalla Ditta Recrò srl.