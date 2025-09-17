Latina ospita la terza edizione di “Un canestro per te” in memoria di Francesco Mansutti

LATINA – Si terrà a Latina venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, presso la sede della SMG Latina in Via Nascosa 144, la terza edizione del torneo di basket “Un canestro per te”, torneo a squadre Under 15 in ricordo di Francesco Mansutti.

Il torneo, nato per onorare la memoria di Francesco Mansutti, tragicamente scomparso nel marzo 2023, promuove alcuni dei valori che lo hanno sempre contraddistinto: amore per lo sport, entusiasmo e sensibilità. Ogni anno la manifestazione torna nei luoghi dove Francesco ha giocato con impegno e passione: dopo Pontinia nel 2023 e Roma nel 2024, la terza edizione si svolgerà a Latina, e anche quest’anno si prevede una grande partecipazione. L’evento rappresenta per i giovani un’importante occasione di incontro, in un clima di confronto civile e amicizia.

Francesco, studente brillante e appassionato di sport, ha dedicato la sua vita al basket. “Con l’Associazione Francesco Mansutti Ets vogliamo lavorare insieme per il mondo in cui Francesco coraggiosamente credeva: giusto e solidale.” – ha dichiarato Sara Basile, Presidente dell’Associazione – “Lo stiamo facendo attraverso tre iniziative annuali: due premi di laurea per la miglior tesi alla Luiss Guido Carli con oggetto il settore agro/alimentare, un torneo di basket, un convegno sulla legalità. Grazie alle squadre che con entusiasmo hanno accolto il nostro invito (Fortitudo Scauri, San Paolo Ostiense, SMG Latina, Smit Roma Centro, Virtus Basket Pontinia, Virtus Roma) e a tutti coloro che continuano a manifestarci vicinanza e affetto affinché queste iniziative prendano vita.”

“Un sentito ringraziamento a Mario Provinzano, Presidente della SMG Latina che quest’anno ospita il torneo.” – ha affermato Franco Mansutti, padre di Francesco – “Ripenso a questo campo con commozione, rivedo Francesco negli allenamenti in cui si è sempre impegnato al massimo, ricordo le Finali Nazionali Under 19 Eccellenza che nel 2014 lo ha visto ottenere, con i compagni della SMG Basket School, la qualificazione tra le migliori 16 squadre d’Italia che si sarebbero contese il titolo Nazionale di categoria ad Udine. Francesco era un punto di riferimento, fuori e dentro il campo. Lo animavano dedizione, umiltà e passione, gli stessi valori che vedo nei ragazzi che giocheranno il torneo di quest’anno.”

Il torneo – L’edizione 2025 del torneo è organizzata dall’Associazione Francesco Mansutti Ets in collaborazione con la SMG Latina, e si svolgerà con il patrocinio di CONI – Comitato Regionale Lazio, Sport e Salute, FIP Lazio, che dalla prima edizione confermano la propria presenza.

Le gare si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 19 settembre 2025:

ore 16.30 Virtus Roma vs San Paolo Ostiense (girone B)

ore 18.30 SMG Latina vs Virtus Pontinia (girone A)

Sabato 20 settembre 2025:

ore 10.00 Smit Roma vs Virtus Pontinia (girone A)

ore 12.00 Fortitudo Scauri vs Virtus Roma (girone B)

ore 16.30 SMG Latina vs Smit Roma (girone A)

ore 18.30 Fortitudo Scauri vs San Paolo Ostiense (girone B)

Domenica 21 settembre 2025:

ore 9.00 finale per il 5°-6° posto (terze classificate girone A e B)

ore 10.30 finale per il 3°-4° posto (seconde classificate girone A e B)

ore 12 finale per il 1°-2° posto (prime classificate girone A e B)

Premiazioni

Al termine del torneo verranno premiate le sei squadre partecipanti (Fortitudo Scauri, San Paolo Ostiense, SMG Latina, Smit Roma Centro, Virtus Basket Pontinia, Virtus Roma) con targhe commemorative per l’impegno e la passione dimostrati. Verrà inoltre assegnata una Targa Fair Play al giocatore che si sarà distinto per correttezza e lealtà.