Cisterna Volley sconfitta 4-0 a Perugia nel primo test precampionato

CISTERNA – C’era tanta attesa per l’esordio della nuova Cisterna Volley, il collettivo guidato quest’anno da coach Daniele Morato. Al PalaBarton è andato in scena il primo test precampionato della squadra pontina, giocato in quattro set. Assenti Bayram, Currie e Plak, impegnati con le rispettive nazionali nella preparazione al Mondiale – e Diamantini tenuto a riposo precauzionale.

La Sir Safety Perugia sì è imposta 4-0, “un esordio complicato” per dirla con le parole del tecnico, che ha potuto mettere a fuoco meglio le criticità della squadra e tra queste la battuta. “C’è tanto da lavorare” ha dichiarato il Morato.

Sabato prossimo 20 settembre si replica contro gli umbri a Cisterna. Il programma prevede poi il 24 settembre il test contro Lo Sviluppo Sud Catania, il 27 settembre l’amichevole casalinga contro l’Aversa (che gioca in serie A2). Poi, a ottobre contro Milano, per due volte: si gioca il 4 e il 5 a Gubbio.

“Un programma sicuramente di spessore prima dell’atteso Bogdanka Volley Cup, in campo l’11 e il 12 ottobre – dicono in una nota dal Club – . Si tratta di un torneo internazionale di pallavolo che si svolge in Polonia, organizzato dalla Fondazione Tomasz Wójtowicz, giunto alla quarta edizione. Avversari del Cisterna saranno il Bogdanka Luk Lublin, lo Jastrebski Weigel e il Projekt Warszawa”.

IL TABELLINO – Sir Safety Perugia – Cisterna Volley 4-0 (25-18; 25-19; 25-20; 25-23)

Sir Safety Perugia: Roure 11, Argilagos 4, Severini 1, Dzavoronok ne, Cvanciger 6, Maretti 3, Cassieri ne, Ben Tara 21, Solè 6, Colaci (L), Plotnytskyi 8, Gaggini, Crosato 14. All.: Lorenzetti

Cisterna Volley: Finauri (L), Barotto 2, Tarumi 10, Lanza 9, Fanizza, Salsi 1, Mazzone 3, Guzzo 7, Luwa ne, Tosti 9, Perdercini (L) ne, Muniz 2. All.: Morato

Sir Safety Perugia: ace 9, err.batt. 30, ric,prf 35%, att.52%, muri 13.

Cisterna Volley: ace 1, err.batt. 20, ric.prf 27%, att. 43%, muri 7.

Durata set: 25’, 24’, 26’, 24’