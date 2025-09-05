ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il fatto

Febbre suina, morto in Nepal turista originario di Latina

Alessandro Marrone aveva 57 anni ed era in vacanza con la moglie

LATINA – E’ morto in Nepal, a Kathmandu, a causa delle complicanze della febbre suina  un uomo di 57 anni originario di Latina, ma da anni residente a Palermo.  Alessandro Marrone, questo il nome dell’uomo – secondo quanto si apprende  –  faceva parte di un gruppo di 16 viaggiatori di diverse città italiane guidato proprio dalla moglie, partito da Roma per visitare il Nepal. I sintomi respiratori causati dal virus H1N1 erano comparsi il 10 agosto mentre il gruppo di turisti era a Pokhara. Sette di dieci viaggiatori con sintomi influenzali erano stati  ricoverati e sono stati poi  dimessi per l’influenza suina, mentre Marrone ha avuto la polmonite con febbre altissima e non ce l’ha fatta nonostante il trasferimento in un’ospedale della capitale del Nepal. Secondo i medici, che hanno calcolato la possibile incubazione, il virus sarebbe stato contratto durante il volo in aereo da Roma.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto