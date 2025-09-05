Febbre suina, morto in Nepal turista originario di Latina

LATINA – E’ morto in Nepal, a Kathmandu, a causa delle complicanze della febbre suina un uomo di 57 anni originario di Latina, ma da anni residente a Palermo. Alessandro Marrone, questo il nome dell’uomo – secondo quanto si apprende – faceva parte di un gruppo di 16 viaggiatori di diverse città italiane guidato proprio dalla moglie, partito da Roma per visitare il Nepal. I sintomi respiratori causati dal virus H1N1 erano comparsi il 10 agosto mentre il gruppo di turisti era a Pokhara. Sette di dieci viaggiatori con sintomi influenzali erano stati ricoverati e sono stati poi dimessi per l’influenza suina, mentre Marrone ha avuto la polmonite con febbre altissima e non ce l’ha fatta nonostante il trasferimento in un’ospedale della capitale del Nepal. Secondo i medici, che hanno calcolato la possibile incubazione, il virus sarebbe stato contratto durante il volo in aereo da Roma.