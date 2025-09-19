Gaeta, presentata l’edizione 2025 dei Giochi del Mare

È stata presentata oggi a Gaeta, nella cornice del Bastione La Favorita, l’edizione 2025 dei Giochi del Mare. Dal 24 al 28 settembre Formia, Gaeta, Itri e Ventotene diventeranno palcoscenico di sport a 360 gradi, accogliendo atleti e oltre 2.000 studenti.

L’evento, organizzato dalla FIPSAS con il sostegno della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, dei Comuni coinvolti e con la collaborazione di Coni Lazio, Croce Rossa Italiana, Guardia Costiera e Rai, sarà inaugurato il 24 settembre nell’area archeologica di Caposele a Formia.

Il via ufficiale sarà a Ventotene, dove tre atleti paralimpici — Alessandro Cianfoni, Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani, reduci dai World Games di Chengdu — tenteranno altrettanti record del mondo in apnea. In contemporanea, sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, prenderà il via “La ricerca del talento”, un percorso con oltre 15 discipline sportive a disposizione degli studenti, dal beach volley alla scherma, passando per vela, pesca, taekwondo e tennistavolo.

Il programma toccherà tutti i comuni coinvolti: a Itri spazio all’orienteering, al basket e all’hockey; a Formia protagoniste la scherma, il salvamento, l’hockey e la traversata Minturno-Formia. A Ventotene ci saranno gare di nuoto pinnato, safari fotosub, fotografia e video subacqueo. Grande attesa anche per i campioni del beach volley che nel weekend animeranno la spiaggia di Serapo.

Tra le novità di quest’anno figurano fishing kayak, magneto pesca, surfcasting, sprint fishing e un laboratorio dedicato alle bioluminescenze marine.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora, i rappresentanti istituzionali dei quattro comuni, le autorità marittime e le realtà partner della manifestazione.