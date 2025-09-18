“Pupillo pura pizza” arriva a Latina con la sua Falia reinterpretata

LATINA – “Pupillo Pura Pizza” arriva a Latina. Dal 19 settembre alle ore 19, in via Cesare Battisti 30, la città potrà accogliere una pizzeria che ha fatto della leggerezza dell’impasto, della qualità delle materie prime e del legame con il territorio la propria firma. Dopo Priverno e Frosinone, il brand approda nel cuore del capoluogo pontino portando con sé una filosofia che intreccia gusto, identità e tradizione. Il cuore del prodotto è l’impasto in stile napoletano, frutto di anni di studio sulle farine e sulla gestione del tempo, mentre i condimenti raccontano il territorio: i broccoletti di Priverno, la mozzarella di bufala pontina, l’olio di Itri, le olive di Gaeta, i carciofi di Sezze e il prosciutto di Bassiano, accanto a eccellenze italiane provenienti da altre regioni.

Emblema di questa filosofia è la Falia di Pupillo, una specialità che affonda le sue radici in un antico pane di Priverno e che la pizzeria ha reinterpretato trasformandola in un simbolo della propria identità. “Questa versione moderna della Falia mantiene il legame con la tradizione, rispettandone forma e sapori originari, ma viene arricchita con ingredienti selezionati e abbinamenti creativi che ne esaltano la leggerezza e la digeribilità”, dicono dal locale.

Il nuovo locale si sviluppa su più piani all’interno di un edificio storico, ristrutturato con un progetto firmato dagli architetti Sara Marchetti e Chiara Scimia per conto del Consorzio Sviluppo Sostenibile.

“Nata nel 2017 a Priverno, Pupillo Pura Pizza è il frutto di un percorso condiviso costruito passo dopo passo da molte persone, anche con il pizzaiolo Luca Mastracci che nel corso degli anni ha proseguito la sua esperienza in maniera indipendente e al quale voglio augurare le migliori fortune”, sottolinea il gestore del locale Mauro Reali che continua a portare avanti la filosofia originaria. “Continuiamo a puntare sulla nostra tradizione – proseguono dal team – per questo Pupillo continua ad essere “Pura Pizza”: un impasto scioglievole, leggero e digeribile condito con prodotti autentici e senza fronzoli, perché la magia della pizza resti alla portata di tutti”, una visione che guida ogni scelta, dall’impasto agli ingredienti, fino alla cura di ogni dettaglio in pizzeria.

Negli anni Pupillo ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi – dai Tre Spicchi del Gambero Rosso alle classifiche di 50 Top Pizza in Italia e nel mondo, fino al premio “Forno Verde” per la sostenibilità – traguardi che hanno rafforzato un progetto nato da un’amicizia e cresciuto come esperienza collettiva. “Il nostro obiettivo – conclude Mauro Reali – è raccontare le eccellenze della nostra terra attraverso la pizza, il piatto che più di ogni altro rappresenta l’italianità”.