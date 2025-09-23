In Piazza del Popolo la prima edizione del Torneo di Pallavolo “Città di Latina”

Nell’ambito della Settimana Europea dello Sport continuano gli appuntamenti sportivi che si svolgeranno nel cuore del capoluogo pontino, in Piazza del Popolo. Ieri pomeriggio, presso la sala De Pasquale del Comune, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Torneo di Pallavolo “Città di Latina”, che prenderà il via oggi con il Villaggio Europeo dello Sport.

Il torneo organizzato da AICS Latina si svolgerà dal 23 al 28 settembre presso Piazza del Popolo di Latina, e vedrà sfidarsi sei squadre pronte a darsi battaglia ogni sera a partire dalle 20:15, come ha spiegato l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato:

La competizione sarà aperta a squadre miste composte da 3 uomini e 3 donne, con la presenza obbligatoria di almeno tre donne sempre in campo. Le sei squadre partecipanti sono Aics Latina, Cosmos 1, Cosmos 2, Alla Blacks, Moonlight e The Panter.

L’evento assume ancor più rilevanza in un momento importante per quanto riguarda lo sport europeo, come ha ricordato Filippo Tiberia, responsabile del Dipartimento Sport AICS:

La prima edizione del Torneo di Volley darà spazio a uomini e donne per cimentarsi nella pallavolo in piazza del Popolo, ma anche a discipline meno conosciute ma altrettanto divertenti, come ha spiegato Fabio Limoncelli, responsabile Sport ed Eventi per AICS Latina:

Il comitato provinciale AICS rinnova dunque l’impegno sul territorio pontino, come ha sottolineato Gianpaolo Morsa, presidente AICS Lazio:

Presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento anche Massimo Zibellini, coordinatore coordinatore regionale degli enti di promozione sportiva del Lazio, che ha fatto un plauso alla città di Latina per l’organizzazione di eventi sportivi di successo:

Tra i momenti salienti dell’evento, in programma domenica 28 settembre in Piazza del Popolo anche una dimostrazione di Catch’n Serve Ball, sport dedicato a donne e mamme di cui ci ha parlato Giusy, una delle componenti della squadra:

Il Torneo di Pallavolo “Città di Latina” si inserisce tra gli appuntamenti della Settimana Europea dello Sport che inizia oggi con il convegno dal titolo “Insieme nello sport: verso un approccio multidisciplinare e inclusivo” che vedrà la partecipazione del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore regionale Elena Palazzo, dal presidente Cip Lazio Giuseppe Andreana e dal delegato provinciale Coni Lazio Mauro Di Prospero. Alle ore 17.30, inoltre, ci sarà l’apertura del Villaggio Europeo dello Sport in piazza del Popolo. Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi della città: l’isola pedonale, il Museo Cambellotti, Villaggio Trieste, Zona R6, Parco Vasco de Gama, la piscina comunale, Piazza Moro e la stessa sala De Pasquale, che ospiterà una serie di convegni dedicati alle tematiche legate allo sport.