L’Appeal Beach di Latina grande festa per la chiusura della stagione estiva



















LATINA – L’estate sta per terminare, ma l’Appeal Beach che ha accompagnato tutta la stagione estiva 2025 con un ricco cartellone di eventi ha organizzato un gran finale. Sabato 6 settembre, alle ore 18.30, un nuovo evento è in programma e sarà anche occasione per riflettere sui sogni e sui progetti futuri legati alla spiaggia pontina. Il momento di riflessione, al quale parteciperanno l’organizzatore Giuseppe Pastore e il presidente della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti, metterà al centro il territorio, le sue tradizioni artistiche e artigianali in via d’estinzione e le opportunità di rilancio che potrebbero derivarne.

Il Centenario della città di Latina potrà rappresentare l’occasione per costruire un’identità storica condivisa, mettendo in rete la tradizione popolare dei Monti Lepini con l’opera di bonifica che ha segnato la geografia monumentale del Novecento.

Anche il celebre attore Martufello, in un inedito ruolo istituzionale, presenterà un progetto per la selezione di nuovi talenti pontini da lanciare nel mondo dello spettacolo e del cabaret.

Nel corso degli eventi stagionali di Appeal, il pubblico ha avuto l’occasione di lasciarsi sorprendere dai racconti mitologici dei pionieri. In uno di questi, si è parlato di un dipinto conservato al Museo del Louvre, opera celebre dell’Ottocento che ha ispirato poeti e narratori, ma quasi sconosciuta al grande pubblico: L’arrivo dei mietitori nelle Paludi Pontine del pittore svizzero Louis Léopold Robert. Un’opera che racconta una terra non divisa tra collina e pianura, Lepini e costa, ma come un’unità organica in cui lavoro e divertimento, musica e fatica quotidiana costituiscono un tutt’uno: il mietitore con il falcetto che danza insieme al suonatore di zampogna. Proprio la zampogna – tratto distintivo dell’evento di sabato, evoluzione del flauto del dio Pan, divinità della natura – inserisce queste performance sulla spiaggia in una dimensione mitica, quella stessa che caratterizza i luoghi compresi tra la costa e i Lepini, dove dorme Circe e dove approdò Enea. Durante la serata sarà proiettata l’immagine del dipinto, per rendere pubblica la bellezza di quest’opera d’arte. La parte spettacolare sarà affidata alla comicità di Martufello e Gabriele Marconi, alle zampogne del gruppo “Zampognari Lepini” e alle evoluzioni degli storici Sbandieratori di Cori – Leone Rampante, che per la prima volta si esibiranno sulla spiaggia. L’evento sarà, infine, occasione per ripartire dalle tradizioni che stanno scomparendo nei territori dei Monti Lepini e in quelli che furono bonificati. Dinanzi alla chiusura di botteghe e attività artigiane, l’iniziativa dell’Appeal Beach, in sinergia con la Compagnia dei Lepini, mira a rilanciare scuole e spazi di formazione per tramandare arti e mestieri, fino a confluire, il prossimo anno, nel progetto di un Festival delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

Domenica 7 Settembre alle 17 Archetipo Ensamble – un viaggio sonoro tra mediterraneo e tradizioni che si intrecciano per salutare l’estate con suggestioni senza tempo.