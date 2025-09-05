ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

6 SETTEMBRE

Musica ed escursioni tra i Monti Aurunci: il 6 settembre doppio appuntamento a Maranola e sul Monte Ruazzo

La mattina escursione sul Monte Ruazzo, la sera concerto a Maranola

MARANOLA – Il Parco Naturale dei Monti Aurunci propone per sabato 6 settembre una giornata all’insegna della natura, della cultura e della musica, con due eventi che arricchiscono il cartellone di iniziative estive del programma regionale #ViviParchiDelLazio.

La mattina sarà dedicata all’escursione sul Monte Ruazzo, una vetta panoramica che domina il territorio aurunco e che offre viste spettacolari sul Golfo di Gaeta e sull’entroterra. L’iniziativa, organizzata da Trek Med – Trekking Mediterraneo con il contributo dell’Ente Parco, prevede un percorso di media difficoltà (8 km con 500 m di dislivello), ideale per vivere un’esperienza immersiva tra i sentieri, la biodiversità e la storia delle montagne laziali. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 presso Piazza Mercato Nuovo a Formia.

La serata sarà invece dedicata alla musica organizzata dall’associazione “Mediterraneo” con il contributo dell’etne parco con il concerto de “I Copacabana”, in programma alle ore 20:30 nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Maranola. Un evento gratuito e aperto a tutti.

“Con questi appuntamenti – dichiara il Commissario dell’Ente Parco, Fiorello Casale – vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori esperienze che uniscono natura, cultura e intrattenimento. Escursioni e concerti diventano occasioni per riscoprire la bellezza del nostro territorio e rafforzare il legame tra comunità e ambiente”.

Gli eventi del 6 settembre rappresentano un’occasione unica per vivere il Parco da prospettive diverse: al mattino attraverso i sentieri che raccontano la storia e la biodiversità degli Aurunci, la sera attraverso la musica che anima i luoghi di incontro delle comunità locali.

