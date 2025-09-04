Priverno celebra la IV edizione delle Giornate dello Sport

Priverno si prepara ad accogliere la quarta edizione delle Giornate dello Sport, in programma venerdì 12 e domenica 14 settembre 2025, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport. Un appuntamento che unisce attività fisica, inclusione e cultura sportiva, promosso dal Comune — insignito del titolo di European Community of Sport 2024 — e che coinvolgerà decine di associazioni e discipline.

Il programma prenderà il via venerdì alle 17 con il convegno “Sport e Professioni”. Domenica, dalle 14.30, il parco di San Martino si trasformerà in un grande stadio all’aperto, animato da circa quaranta realtà sportive del territorio. Si alterneranno dimostrazioni di arti marziali, atletica, discipline acquatiche e di squadra, danza, fitness, equitazione, yoga, SuperJump e persino scacchi, con sfilate, figuranti, musicisti e cavalieri a colorare la manifestazione.

A chiusura dell’evento sarà inaugurata la mostra fotografica “Lo Sport di Priverno negli anni”, a cura del giornalista Sandro Paglia, con documenti, immagini e aneddoti che raccontano la storia sportiva della città.

Il legame con i valori dello sport sarà suggellato dalla sottoscrizione ufficiale, nella corte del Castello di San Martino, dell’adesione della città ai principi etici del Panathlon, associazione internazionale che promuove lo sport come strumento di formazione e solidarietà. Nell’occasione saranno omaggiati due protagonisti che hanno dato lustro a Priverno con il loro impegno e i risultati sportivi.

“Le giornate dello sport rappresentano un’opportunità preziosa per sostenere la crescita sana della comunità e promuovere inclusione e benessere”, ha sottolineato l’assessore allo Sport, Luigina Vellucci.