L’archeologo egiziano Zahi Hawass, presenterà a Latina la sua autobiografia

LATINA – Il prof. Zahi Hawass, l’archeologo più famoso al mondo, sarà a Latina il 12 settembre 2025 alle ore 18.30. Presenterà la sua autobiografia “L’uomo con il cappello” presso il teatro D’Annunzio di Latina. Per partecipare all’evento, organizzato in collaborazione dal Comune di Latina e FAS Editore, è necessario prenotarsi online al link https://bit.ly/zahiawasslatina. L’ingresso è gratuito e all’entrata sarà necessario esibire copia cartacea o digitale della prenotazione effettuata.

L’autobiografia, la cui traduzione italiana è stata curata dall’egittologa di Latina Stefania Sofra, è un viaggio straordinario tra scoperte, celebrità e passione per l’Egitto. E’ proprio lei a ricordare che Hawass ha riportato alla luce tombe dimenticate, ha difeso con forza il patrimonio culturale del suo Paese, ha incantato milioni di persone con documentari, conferenze e libri. Ma chi è davvero l’uomo dietro il cappello? Per la prima volta, in questa autobiografia intensa e appassionata, Hawass racconta in prima persona la sua storia: dagli inizi difficili da studente modesto fino alla fama internazionale. Un percorso fatto di ostinazione, viaggi, scoperte sensazionali e incontri con attori, capi di Stato, scienziati e regnanti. Con uno stile diretto e coinvolgente, “L’uomo con il cappello” è molto più di un’autobiografia: è il racconto di una vocazione, la testimonianza di come la passione possa trasformare una vita intera. Un libro che parla a chi ama l’archeologia, ma anche a chi cerca ispirazione, coraggio e autenticità.

“Nel mese di settembre – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – Zahi Hawass sarà in Italia per un grande booktour in 9 città con presentazioni e firmacopie e la nostra amministrazione ha voluto cogliere questa opportunità. L’evento che si svolgerà al teatro D’Annunzio di Latina sarà un’occasione unica per incontrare dal vivo l’archeologo più famoso al mondo, che racconterà la sua vita e le sue scoperte nella nuova autobiografia ‘’ ’”.