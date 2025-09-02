Latina Formazione e Lavoro firma un Patto d’Intesa con Califano Carrelli S.p.A.

Latina Formazione e Lavoro annuncia la prossima firma di un importante patto d’intesa con Califano Carrelli S.p.A., azienda leader nel settore della movimentazione logistica di macchine elettriche, ibride, diesel e a gas liquido. Questa partnership strategica mira a colmare il divario tra la formazione teorica e le esigenze concrete del mercato del lavoro, offrendo agli studenti del settore meccanico e elettrico un percorso formativo d’eccellenza.

La collaborazione prevede che già dal secondo anno, i tecnici specializzati di Califano Carrelli S.p.A. terranno lezioni teoriche sulla sicurezza e offriranno ore di pratica, sia nelle aule di Latina Formazione e Lavoro che direttamente in azienda. Questo approccio garantisce agli studenti un’esperienza pratica immediata, mettendoli in contatto diretto con il mondo professionale.

Un elemento distintivo di questa intesa è l’opportunità, per gli studenti maggiorenni del quarto anno, di conseguire il patentino per la movimentazione di carrelli elevatori. Questo corso conferirà una certificazione valida per cinque anni, un attestato di grande valore e un significativo vantaggio competitivo sul mercato del lavoro.

L’obiettivo principale del protocollo d’intesa è preparare i giovani al lavoro offrendo loro non solo competenze tecniche, ma anche un’esperienza concreta in un ambiente aziendale. “Un’opportunità unica che include uno stage in azienda, una formazione mirata e la possibilità concreta di essere assunti,” si legge nel comunicato.

Califano Carrelli ha scelto Latina Formazione e Lavoro riconoscendone la qualità della preparazione pratica degli studenti, già abituati a intense ore di laboratorio. Questa sinergia tra formazione scolastica e realtà aziendale rafforza l’impegno delle due parti nel creare un ponte solido tra studio e carriera, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per un futuro professionale di successo.