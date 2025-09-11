Fogliano Arena, una scommessa vinta: entusiasmo e prospettive per la stagione 2026 a Latina

LATINA – Un bilancio che sa di successo quello della prima stagione della Fogliano Arena, lo spazio dedicato agli eventi inaugurato a Capo Portiere e che in poco tempo ha saputo conquistare il pubblico e gli addetti ai lavori. I numeri sono eloquenti: 10 eventi, più di 36mila spettatori complessivi, 25mila follower e oltre 10 milioni di visualizzazioni sui canali social. Un traguardo importante per una realtà che è partita in sordina, a stagione estiva già avviata, ma che dal quarto evento in poi ha visto esplodere l’entusiasmo, attirando anche artisti di fama nazionale e internazionale.

«Siamo euforici e orgogliosi di questo percorso – racconta l’ideatore Gianluca Boldreghini –. All’inizio non era facile, ma la risposta del pubblico e il riconoscimento degli operatori del settore ci hanno dato la forza per crescere. Adesso guardiamo al futuro con ancora più determinazione».

La chiusura della stagione 2025 con un grande evento di caratura nazionale, con la presenza di Lazza, ha sancito l’ingresso della Fogliano Arena tra le location da tenere d’occhio nel panorama italiano. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro: il progetto 2026 è in cantiere e lo staff è già al lavoro per programmare in anticipo una nuova stagione ricca di appuntamenti.

Oltre all’aspetto artistico, la scommessa vinta dall’Arena è anche una grande opportunità per il territorio: promozione del litorale pontino, valorizzazione del Parco del Circeo e soprattutto lavoro ed economia indotta. «Questa iniziativa nasce dal coraggio imprenditoriale – ha dischiarato Leonardo Valle, advisor e presidente di Cethegus Scpa- ma serve la collaborazione di tutti: istituzioni, aziende, media e cittadini. Solo così potremo consolidare un patrimonio che appartiene alla città e portarlo sempre più in alto».

“Tra gli altri l’obiettivo che avevamo era quello di avere un’offerta che prendesse ogni fascia d’età e con soddisfazione possiamo dire che ci siamo riusciti – il commento di Gianmarco Laghi, direttore del Fogliano Hotel New Life”.

La sfida ora è chiara: trasformare l’exploit del 2025 in una tradizione stabile e di eccellenza, con una stagione 2026 ancora più ambiziosa.