Latina, furto nella notte da Marechiaro: sfondano la vetrata e rubano il registratore di cassa

Colpo nella notte al ristorante Marechiaro, uno dei locali più noti del lungomare di Latina. Ignoti malviventi hanno forzato l’ingresso principale utilizzando un oggetto pesante, probabilmente un pezzo di recinzione in marmo, con cui hanno sfondato la vetrata d’accesso. Una volta dentro, hanno puntato direttamente al registratore di cassa, portandolo via con l’intero contenuto, circa mille euro, e lasciando invece intatto il bossolo con le mance.

L’allarme antifurto è immediatamente scattato, richiamando sul posto i proprietari, che hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti giunti sul luogo hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini, nonostante l’assenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato la scena.

Secondo gli investigatori, la modalità del colpo fa pensare a una possibile connessione con un altro furto avvenuto nei giorni scorsi in un ristorante della stessa zona. Le indagini sono in corso e non si esclude che chi ha agito possa essere lo stesso autore. Per il momento, però, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’identità del sospettato.