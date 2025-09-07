ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Serie C

Latina riceve Picerno, il tecnico Bruno: “Ho passato notti insonni dopo Trapani”

Terza giornata di campionato in programma al Francioni alle 20,30

LATINA – “Ho passato notti insonni”, così Mister Alessandro Bruno ha esordito presentato la terza giornata del campionato di serie C che vedrà il Latina affrontare Az Picerno nel match in programma  alle 20,30 allo stadio Francioni. Alle spalle una vittoria e il pesantissimo 6-0 subito a Trapani. “Non è stata una settimana facile, abbiamo analizzato le ragioni della sconfitta e abbiamo lavorato soprattutto sul piano mentale”, ha detto l’allenatore dei nerazzurri che chiede ai suoi una prestazione di alto livello per “voltare pagina”.

 

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto