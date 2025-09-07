Latina riceve Picerno, il tecnico Bruno: “Ho passato notti insonni dopo Trapani”

LATINA – “Ho passato notti insonni”, così Mister Alessandro Bruno ha esordito presentato la terza giornata del campionato di serie C che vedrà il Latina affrontare Az Picerno nel match in programma alle 20,30 allo stadio Francioni. Alle spalle una vittoria e il pesantissimo 6-0 subito a Trapani. “Non è stata una settimana facile, abbiamo analizzato le ragioni della sconfitta e abbiamo lavorato soprattutto sul piano mentale”, ha detto l’allenatore dei nerazzurri che chiede ai suoi una prestazione di alto livello per “voltare pagina”.