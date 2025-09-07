Sezze, Mattia Paletti e Matteo Savoia vincono il Memorial Luccone

SEZZE – Sono Mattia Paletti con il team Il Pirata, nella prima partenza, e Alessandro Savoia della Emme2erre, nei senior, i vincitori del memorial Luccone, la gara del Circuito Opes dell’Agro Pontino che si è svolta questa mattina a Sezze organizzata dal team Nardecchia Montini. Il circuito, dopo il tratto turistico iniziale che attraversa via Variante, via Bassiano, via Nuova e Corso della Repubblica, fino al distributore Agip sulla SR 156 Var, prevede sei giri con partenza dalla SR 156 Var, proseguendo poi in via Monti Lepini, via del Murillo e via degli Archi. Al termine del sesto giro si svolta a sinistra per Corso della Repubblica, via Nuova, via Bassiano, via Monticello, concludendo su via Cappuccini.

Le parole dei due vincitori raccolte all’arrivo da Antonella Melito

Mattia Paletti

Alessandro Savoia

Al termine degli ottanta chilometri disegnati su sei giri di percorso e con impegnativi tratti in salita, ha raggiunto il traguardo – come era nei suoi obiettivi – anche l’unica donna partecipante alla gara, Cristiana Cepollaro di Latina.