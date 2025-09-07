Una sola donna in gara nella tappa di Sezze del circuito Opes “Giro dell’Agro Pontino”

SEZZE – C’è anche una donna in gara oggi, domenica 7 settembre, alla diciassettesima tappa del circuito Opes “Giro dell’Agro Pontino” partita questa mattina alle 9. L’evento, il 6° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone, si svolge grazie all’organizzazione della società UC Team Nardecchia Montini: 6 giri per un totale di 80 km circa, con difficoltà crescente. L’iniziale circuito pianeggiante cede il passo alla salita verso il paese fino ad arrampicarsi, nel vero senso della parola, nella salita simbolo del campione Cristian Nardecchia, teatro del suo record di qualche anno fa.

Gli atleti si sono ritrovati in via dei Cappuccini a Sezze dove Antonella Melino ha raccolto le sensazioni prima della partenza dell’unica ciclista in gara, Cristiana Cepollaro di Latina. “Riprendo oggi dopo uno stop, questo è il tipo di gara che ho sempre fatto, sono sola perché sono gare che non piacciono molto alle donne, ma non me ne faccio un problema, anzi ci sono abituata”, ha raccontato l’atleta.