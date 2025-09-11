ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

13 settembre

Libri nel Parco presenta “Il mare dentro il mare”

Tre autori lo raccontano attraverso la letteratura, la scienza, la psiche

SABAUDIA – Prosegue l’undicesima edizione di Libri nel Parco – quando la cultura incontra la natura, rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando in collaborazione con la socia onoraria, la giornalista Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina e il sostegno della Città di Sabaudia, dell’Amministrazione comunale e della BCC del Circeo e Privernate.

Venerdì 13 settembre, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” – Biblioteca comunale Feliciano Iannella di Sabaudia, sarà protagonista il volume “Il mare dentro il mare. Le storie, la scienza e i sogni” (L’Asino d’Oro), firmato da Alessia Barbagli, Simonpietro Canese e Claudia Dario.

Il libro propone tre diversi modi di confrontarsi con il mare:
•          attraverso la letteratura di ogni epoca, da Ulisse a Melville, da Joyce a Elsa Morante;
•          grazie alle più recenti ricerche scientifiche, dalla biologia degli abissi alle riflessioni psichiatriche;
•          fino al mondo dei sogni, dove il mare diventa simbolo e immaginazione.

Ad arricchire il volume, la prefazione dell’oceanografa spaziale Maria-Hélène Rio, che amplia l’orizzonte unendo lo sguardo sul mare a quello sullo spazio. Nel libro anche  le interviste alla giovane campionessa italiana di surf under 16 Chiara Cuppone e alla pluricampionessa di apnea profonda Ilaria Molinari, che offrono testimonianze vive del rapporto con il mare.

Alla presentazione interverrà l’oceanografa spaziale Maria-Hélène Rio.

“Un appuntamento che invita a riflettere sul mare come fonte inesauribile di conoscenza, emozione e sogno, in linea con lo spirito di Libri nel Parco, che da undici anni intreccia cultura e natura nel cuore di Sabaudia”, dicono gli organizzatori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

