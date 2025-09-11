Libri nel Parco presenta “Il mare dentro il mare”

SABAUDIA – Prosegue l’undicesima edizione di Libri nel Parco – quando la cultura incontra la natura, rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando in collaborazione con la socia onoraria, la giornalista Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina e il sostegno della Città di Sabaudia, dell’Amministrazione comunale e della BCC del Circeo e Privernate.

Venerdì 13 settembre, alle ore 21:30, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” – Biblioteca comunale Feliciano Iannella di Sabaudia, sarà protagonista il volume “Il mare dentro il mare. Le storie, la scienza e i sogni” (L’Asino d’Oro), firmato da Alessia Barbagli, Simonpietro Canese e Claudia Dario.

Il libro propone tre diversi modi di confrontarsi con il mare:

• attraverso la letteratura di ogni epoca, da Ulisse a Melville, da Joyce a Elsa Morante;

• grazie alle più recenti ricerche scientifiche, dalla biologia degli abissi alle riflessioni psichiatriche;

• fino al mondo dei sogni, dove il mare diventa simbolo e immaginazione.

Ad arricchire il volume, la prefazione dell’oceanografa spaziale Maria-Hélène Rio, che amplia l’orizzonte unendo lo sguardo sul mare a quello sullo spazio. Nel libro anche le interviste alla giovane campionessa italiana di surf under 16 Chiara Cuppone e alla pluricampionessa di apnea profonda Ilaria Molinari, che offrono testimonianze vive del rapporto con il mare.

Alla presentazione interverrà l’oceanografa spaziale Maria-Hélène Rio.

“Un appuntamento che invita a riflettere sul mare come fonte inesauribile di conoscenza, emozione e sogno, in linea con lo spirito di Libri nel Parco, che da undici anni intreccia cultura e natura nel cuore di Sabaudia”, dicono gli organizzatori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.