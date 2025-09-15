“Memorie di Ninfa” vince il Premio Campiello Natura

LATINA – Lauro Marchetti, storico Direttore del Giardino di Ninfa, di cui è oggi Sovrintendente, ha vinto con il suo libro “Memorie di Ninfa” (Allemandi Editore) la terza edizione del Campiello Natura – Premio Venice Gardens Foundation. Il prestigioso riconoscimento gli è stato consegnato sabato, al Gran Teatro La Fenice di Venezia, durante la cerimonia finale della 63ma edizione del Premio Campiello da Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation.

Nel libro, con la prefazione di Fulco Pratesi, Marchetti racconta la una storia legata indissolubilmente a quella dell'”Eden” pontino, da quando Lelia Caetani, ultima discendente della famiglia proprietaria del Giardino di Ninfa e suo marito Hubert che non avevano figli, decisero di occuparsi della sua istruzione consentendogli di “vivere in un sogno”, come lo definisce lui stesso. “Non è rimasto più nessuno che conosceva gli ultimi Caetani. Non ci sono eredi del ramo di Ninfa e di Sermoneta. Era un dovere fare questo libro che ho impiegato 5 anni a scrivere. Non ho fatto altro che raccogliere tutte le imprese dei Caetani che sono assolutamente eccezionali”, ha spiegato Marchetti.

Nel volume è descritto il fascino unico di Ninfa che “risiede nel connubio tra l’avvolgente mistero delle imponenti e silenziose rovine e la natura circostante, piena di esuberanti fioriture, profumi inattesi, suono cristallino delle acque, canti di uccelli e voli di farfalle”. Una meraviglia oggi gestita dalla Fondazione Roffredo Caetani: “Con il loro impegno appassionato, i Caetani hanno salvaguardato le vestigia di una storia millenaria, custodendo il genius loti di Ninfa e creando un giardino (inteso come «casa» di tutti gli esseri viventi, dalla magnolia al lombrico, dal cedro all’usignolo) la cui bellezza è offerta al godimento dell’umanità intera”.