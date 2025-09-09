“Eravamo felici e non ce ne rendevamo conto”, al Circolo Cittadino il libro di Mariano De Falco

Un viaggio tra ricordi, musica e incontri che hanno segnato un’epoca. Mercoledì 10 settembre 2025 alle 18:30, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina, si terrà la presentazione del libro Eravamo felici e non ce ne rendevamo conto, scritto da Mariano De Falco, musicista, compositore e arrangiatore di lunga esperienza.

Nel volume, l’autore intreccia memorie personali e carriera artistica, raccontando con sensibilità e passione gli anni che hanno segnato la sua vita. Tra aneddoti, incontri con grandi protagonisti della musica italiana e momenti di intensa ispirazione, De Falco accompagna il lettore in un percorso che attraversa i decenni ’60, ’70 e ’80, epoche di fermento culturale e di cambiamenti sociali profondi. Un racconto che incontra i momenti significativi della storia di Latina, città che ha visto crescere intere generazioni capaci di abbattere vecchi schemi, affermare nuovi valori e favorire la socializzazione attraverso l’arte e la musica.

La presentazione sarà arricchita da un dialogo con l’autore, letture, testimonianze e momenti musicali. A condurre l’incontro sarà la giornalista Elisabetta De Falco.

Ingresso libero e gratuito.

L’autore

Mariano De Falco è nato a Viggiano (Potenza) il 6 settembre 1952. Ha studiato pianoforte con i Maestri Orazio De Maio e Roberto Pregadio e strumentazione per banda con il M° Rosario Lacerenza. Fin dai primi anni ’70 ha suonato con artisti del calibro di Sergio Endrigo, Nada, Jimmy Fontana, Rita Forte, Gianni Oddi e molti altri. Ha arrangiato musiche per il teatro e collaborato con importanti nomi della musica e della televisione italiana. È stato docente di musica nelle scuole secondarie e componente di giurie in concorsi nazionali, mantenendo sempre vivo il legame con la sua città e con la passione che ha guidato tutta la sua carriera: la musica.