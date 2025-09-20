Angela Padrone presenta a Sabaudia “Scrivere al tempo di ChatGPT”

SABAUDIA – “Scrivere al tempo di ChatGPT” (Rubbettino Editore) di Angela Padrone, chiuderà l’undicesima edizione di Libri nel Parco. Presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” – Biblioteca comunale Feliciano Iannella di Sabaudia, la giornalista e scrittrice Angela Padrone presenterà il suo saggio in dialogo con il giornalista Vittorio Buongiorno.

Termina così la rassegna letteraria ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando in collaborazione con la socia onoraria la giornalista Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina e il sostegno della Città di Sabaudia, dell’Amministrazione comunale e della BCC del Circeo e Privernate.

Un tema di grande attualità e interesse, che affronta l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo della scrittura, del giornalismo e della comunicazione. L’autrice guiderà il pubblico in una riflessione critica e stimolante su come le nuove tecnologie stiano trasformando il nostro rapporto con le parole, con la creatività e con l’informazione.

“Un’edizione che ha visto alternarsi autori, giornalisti, studiosi e artisti, con una presenza significativa di pubblico che per alcuni appuntamenti arrivava anche da fuori regione. Un risultato che conferma come la rassegna sia ormai diventata un punto di riferimento atteso e partecipato, capace di unire autori e lettori in un dialogo vivo e condiviso”, dicono soddisfatti gli organizzatori.