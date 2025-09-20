Nerazzurri in campo al Francioni contro il Monopoli

LATINA – Una sfida impegnativa attende il Latina Calcio che scenderà in campo oggi alle 17,30 al Francioni contro il Monopoli nella quinta giornata del campionato di serie C. Alle spalle una vittoria due sconfitte e l’ultimo pari che ha rinverdito le speranze della squadra guidata da Alessandro Bruno.

“Ci siamo allenati bene, curando ogni dettaglio – assicura il tecnico – speriamo di riuscire a mettere in campo quello che abbiamo preparato”. Due pareggi, una vittoria e una sconfitta, questo il bilancio dei confronti tra le due squadre dal 2021 ad oggi.

L’allenatore ha a disposizione tutti i giocatori tranne Luca Gagliano.