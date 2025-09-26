Oggi la presentazione della Prima Squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket

LATINA – Sarà l’occasione per conoscere da vicino la squadra e per sostenerla nel campionato appena iniziato. Parliamo della Prima Squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che oggi Venerdì 26 settembre alle ore 19:00 in Piazza del Popolo a Latina, verrà presentata nella cornice del Villaggio Europeo dello Sport, organizzato dal Comune di Latina in occasione della Settimana Europea dello Sport. La Prima Squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, impegnata nel campionato di Serie B Nazionale domenica sarà impegnata nella seconda giornata di campionato a Cisterna di Latina.

“E’ l’occasione per sostenerci, vi aspettiamo numerosi” Le parole di Sabrina Benacquista promotrice del progetto, da sempre accanto al Basket. “Quest’anno poi abbiamo anche una squadra in Dr1, agginge, saranno due stagioni intense”