Prevenzione oncologica gratuita, giornate di screening a Sezze

Il cancro non fa distinzioni, colpisce uomini e donne, giovani e anziani, e spesso porta via affetti e familiari senza lasciare scampo. Nonostante i progressi della medicina, la prevenzione resta l’arma più efficace per contrastare la malattia. Con questo obiettivo, l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, in collaborazione con l’Ospedale Città di Aprilia, promuove a Sezze due giornate di prevenzione oncologica gratuite, aperte a tutta la cittadinanza.

Gli appuntamenti si terranno il 22 novembre con uno screening gratuito ai testicoli e il 13 dicembre con un’ecografia gratuita alla tiroide. Gli esami saranno effettuati da specialisti, con referto immediato e, in caso di anomalie, sarà garantita anche una visita specialistica senza costi aggiuntivi.

Un’iniziativa che punta a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce, fondamentale per aumentare le possibilità di cura e guarigione.