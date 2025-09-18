Piazza del Popolo cuore della Settimana Europea dello Sport

LATINA – Si è tenuta questa mattina nella sala De Pasquale, la conferenza stampa di presentazione della Settimana Europea dello Sport, organizzata dal Comune di Latina. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea dal 2015, mira a incentivare la pratica sportiva, promuovere stili di vita sani e attivi e favorire il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Latina ha scelto di aderire all’evento, confermando il proprio impegno nella valorizzazione dello sport a livello locale.

Alla conferenza hanno preso parte il sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che hanno illustrato il ricco calendario di eventi previsti dal 23 al 30 settembre 2025.

Il programma della Settimana Europea dello Sport si presenta ampio e variegato, con il coinvolgimento di oltre 60 associazioni sportive del territorio e numerosi enti di promozione. Cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio Europeo dello Sport, che verrà allestito in Piazza del Popolo e rappresenterà il centro delle attività. Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi della città: l’isola pedonale, il Museo Cambellotti, Villaggio Trieste, Zona R6, Parco Vasco de Gama, la Piscina Comunale, Piazza Moro e la stessa sala De Pasquale, che ospiterà una serie di convegni dedicati alle tematiche legate allo sport.

Antonella Melito ne ha parlato con la sindaca Celentano e con l’assessore Chiarato