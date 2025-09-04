ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Pontinia festeggia la decima edizione della Festa dello Sport

oltre 30 associazioni in vetrina e primo evento al rinnovato stadio Caporuscio

Pontinia si prepara a vivere una giornata speciale con la decima edizione della Festa dello Sport, in programma sabato 6 settembre. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Consulta dello Sport, coinvolgerà oltre trenta associazioni del territorio, che avranno a disposizione spazi dedicati nel centro cittadino per esibizioni e dimostrazioni.

Il raduno delle società sportive è fissato alle 17 nello stadio “Riccardo Caporuscio”, recentemente rinnovato con un importante intervento da oltre un milione di euro. Sarà la prima occasione pubblica per aprire le porte alla cittadinanza, in attesa dell’inaugurazione ufficiale. Dopo la sistemazione degli spogliatoi, l’efficientamento energetico e l’installazione di moderne luci a led, negli ultimi mesi è stato completato anche il nuovo manto in erba sintetica.

Dallo stadio partirà la tradizionale parata che attraverserà le vie principali fino a piazza Indipendenza, guidata dalla banda “Gabriele De Iulis – Città di Pontinia” e dalle majorettes “White Flower”. Sul palco si alterneranno esibizioni di scuole di danza, spettacoli e interviste ai rappresentanti delle associazioni, con la musica di Valerio Lo Biondo Dj a chiudere la serata.

“Un evento che da dieci anni rappresenta un momento di festa, inclusione e promozione dei valori più autentici dello sport”, ha sottolineato il delegato allo Sport Simone Coco. La presidente della Consulta, Michela Zanutel, ha rimarcato l’impegno per garantire spazio anche alle realtà che si occupano di inclusione e disabilità, mentre il sindaco Eligio Tombolillo ha espresso orgoglio per il restyling del Caporuscio: “Sarà bello vivere il primo approccio con il nuovo impianto attraverso la Festa dello Sport, un evento che valorizza le tante associazioni sportive di Pontinia”.

