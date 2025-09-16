Scuola di via Tasso chiusa, le 15 classi di primaria saranno distribuite tra quattro plessi di altri Istituti

LATINA – Sono state trovate le aule per i bambini della primaria iscritti in Via Tasso, la scuola chiusa con ordinanza sindacale (n. 264 del 13 settembre) dopo la scoperta di tracce di amianto nel pavimento del plesso. Le 15 classi potranno dunque iniziare il primo giorno del nuovo anno scolastico a partire da lunedì 22 settembre. E’ quanto emerso al termine della seconda riunione tecnico-istituzionale che si è tenuta in comune nella tarda mattinata di oggi.

Il tavolo ha trovato una soluzione alternativa alla didattica a distanza, resa possibile dalla collaborazione con gli altri istituti del territorio. Gli scolari saranno ospitati in altrettante aule messe a disposizione presso le scuole di piazza Dante, via Ezio, De Amicis e l’istituto Giuseppe Giuliano. Sono state invece trovate solo quattro delle 9 classi necessarie agli studenti della scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto comprensivo Torquato Tasso, messe a disposizione dall’istituto Giovanni Cena. Ma “le istituzioni coinvolte stanno procedendo a verifica di ulteriori spazi idonei alla ripresa dell’attività didattica senza rotazione anche per i ragazzi delle medie”, si legge in una nota.

Presenti alla riunione che si è svolta nella sala Calicchia del Comune, la sindaca Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale, l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, la consigliera Pina Cochi, la dirigente del dipartimento comunale Manutenzioni Micol Ayuso, la dirigente del dipartimento comunale Pubblica istruzione Lucia Giovangrossi con la funzionaria Carla Cerroni, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Torquato Tasso” Elisabetta Burchietti, la dirigente dell’istituto comprensivo “Giovanni Cena” Annarita Mattarolo, il dirigente dell’istituto comprensivo “Alessandro Volta” Gennaro Guarino, il dottor Virginio Bove dell’Ufficio provinciale scolastico e la dottoressa Laura Superchi, dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio – Ambiti territoriali di Latina e Frosinone.

A partire da mercoledì 17 settembre, il Comune avvierà il trasloco dei banchi dalla scuola di via Tasso nei diversi plessi individuati per le 15 classi della primaria.

Resta da attendere l’esito delle analisi effettuate per la verifica di eventuale dispersione in aria dell’amianto. La riunione è stata quindi aggiornata a giovedì, 18 settembre.