Sermoneta, torna la Secolare Fiera di San Michele

Dal 26 al 29 settembre 2025 torna a Sermoneta la Secolare Fiera di San Michele, una delle manifestazioni più attese del territorio, riconosciuta dalla Regione Lazio come “di interesse storico”. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nell’area mercato di Monticchio, offrendo oltre due ettari di esposizione tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, street food, florovivaismo, vini, olii ed esposizione di animali locali.

La fiera, organizzata dall’amministrazione comunale di Sermoneta con il coordinamento del presidente del Consiglio comunale Pierluigi Torelli per gli spettacoli e dell’assessore Melissa Girardi per la parte espositiva, proporrà ogni giorno spettacoli equestri, intrattenimento serale, folklore e spazi dedicati ai bambini. Come da tradizione, nelle aree ristoro sarà possibile degustare la tipica braciola, piatto simbolo della manifestazione che affonda le radici nella storia del commercio del bestiame lepino.

Tra gli spettacoli serali, tutti in programma alle 21, spiccano venerdì 26 settembre l’orchestra Allegrini & Trebiani, sabato 27 settembre la serata “Ritmo Italiano” con musica anni Novanta e ospiti, domenica 28 settembre il concerto di Michele Zarrillo e lunedì 29 settembre lo show di Alberto Laurenti con la band “Rumba de mar”.

Accanto al programma musicale, numerose iniziative parallele arricchiranno l’edizione 2025: il concorso “L’Olio delle colline a Sermoneta” con degustazioni, la presentazione del marchio Sator, l’iniziativa “Sermoneta orienta” dedicata ai giovani in cerca di lavoro, esibizioni degli Sbandieratori Ducato Caetani, attività sportive, fattoria didattica e visite scolastiche.

La Secolare Fiera di San Michele gode del patrocinio e del contributo del Ministero dell’Agricoltura e del Consiglio regionale del Lazio, oltre che del patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Camera di Commercio, Coldiretti, Pro Loco e Città dell’Olio. «La fiera – ha sottolineato il sindaco Giuseppina Giovannoli – è una vetrina per le attività produttive e un’opportunità di incontro, svago e confronto sulle tematiche agricole del territorio».

Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sermoneta.