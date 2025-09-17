A Formia 455 atleti per i Campionati Mondiali classe Ilca

FORMIA – Dal 19 al 28 settembre 2025, Formia si trasformerà nel cuore pulsante della vela internazionale con l’arrivo dei Campionati Mondiali Masters ILCA 6 e ILCA 7, che vedranno protagonisti 455 velisti provenienti da 38 Paesi. Un appuntamento sportivo di portata globale, organizzato dal Circolo Nautico Caposele in sinergia con l’International Laser Class Association (ILCA), la Federazione Italiana Vela, la Regione Lazio e il Comune di Formia, che offrirà dieci giorni di competizione, spettacolo e incontro tra culture.

L’evento sarà ospitato nel villaggio del Molo Vespucci, già sede dei campionati italiani giovanili classi in doppio, antistante lo specchio d’acqua ribattezzato ormai da anni lo “Stadio del Vento”, teatro ideale per regate di alto livello grazie alle eccellenti condizioni meteo-marine del Golfo di Gaeta. La cerimonia inaugurale della rassegna iridata è fissata domenica 21 settembre alle ore 18.00 in Piazza Aldo Moro.

“Ospitare i Mondiali Master ILCA 2025 è un onore e una grande occasione per Formia, che si conferma sempre più città dello sport e del mare – dichiara il sindaco Gianluca Taddeo – Questo evento non è solo una competizione velica di altissimo livello, ma un volano importante per il nostro tessuto turistico, commerciale e ricettivo. La presenza di oltre 450 atleti internazionali, accompagnati da staff, famiglie e appassionati, rappresenta un’occasione concreta di promozione del territorio, delle sue eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali. Sarà un’opportunità per far scoprire la Formia accogliente, viva, con un’identità autentica che si affaccia sul Mediterraneo e guarda con ambizione al futuro. “Lo ‘Stadio del Vento’, come amiamo chiamare il nostro specchio d’acqua – prosegue il sindaco – è uno scenario unico per la vela: qui natura, storia e sport si fondono in un equilibrio perfetto. E non a caso questo evento chiuderà simbolicamente una lunga e ricchissima stagione estiva fatta di concerti, festival, eventi culturali e sportivi, dimostrando ancora una volta come Formia sia una città capace di vivere tutto l’anno, non solo nei mesi di punta”.

I Campionati Mondiali Masters ILCA riuniscono atleti di grande esperienza in diverse fasce d’età: dagli Apprendisti (30–44 anni) fino ai Legend (75+), con categorie maschili e femminili. Il programma dell’evento prevede:

