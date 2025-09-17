Parco dei Monti Aurunci, un weekend tra musica, natura e avventura

Un weekend di eventi speciali nel Parco Naturale dei Monti Aurunci, dove natura, cultura e avventura si intrecciano in tre appuntamenti pensati per far vivere il territorio in modi diversi e coinvolgenti.

Si parte sabato 20 settembre alle ore 9:00 con Aurunci in Action, presso Adventureland a Cassino. Una giornata dedicata allo sport e all’avventura, con rafting naturalistico lungo il fiume e una visita guidata storico-naturalistica tra paesaggi e memorie locali.

Sempre sabato, dalle 20:00, il terrazzo dell’Ostello Ossigeno di Itri ospiterà Occhi al cielo, cuore alla musica: un’esperienza unica che unisce l’osservazione astronomica, a cura dell’associazione Sinus Formianus, alla suggestione della musica dal vivo sotto le stelle degli Aurunci.

Il weekend si chiuderà domenica 21 settembre alle 18:30 con Suoni al Parco, presso il Monumento Naturale di Mola della Corte – Settecannelle – Capodacqua a Fondi. Il concerto, curato dall’associazione Note Classiche, trasformerà il contesto naturale in un palcoscenico a cielo aperto dove musica e ambiente si fondono.

«Con questi eventi – sottolinea il Commissario straordinario dell’Ente Parco, Fiorello Casale – vogliamo offrire occasioni diverse per scoprire la ricchezza del nostro territorio: dall’avventura alla cultura, dall’osservazione scientifica all’emozione della musica».

Tre giornate, tre esperienze, un unico filo conduttore: la natura come protagonista assoluta