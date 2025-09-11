ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

13-14 settembre

Torna a Sermoneta l’Expo Wine & Food

L'evento celebra l'eccellenza enogastronomica del territorio

SERMONETA – Torna uno degli appuntamenti più attesi di Sermoneta: il Sermoneta Expo Wine & Food, giunto alla sua seconda edizione, curata dall’associazione Ventitre4.0Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sermoneta e della Pro Loco. Un evento che celebrerà l’eccellenza enogastronomica del territorio.
Durante il Wine & Food Expo, i visitatori avranno l’opportunità di degustare vini di oltre 40 aziende vinicole del territorio e d’Italia, una selezione di etichette di alta qualità delle cantine locali e assaporare specialità gastronomiche.
Con un biglietto unico, si avrà accesso a tutte le degustazioni, il calice, tracolla e mappa del percorso. Si parte sabato 13 settembre  alle ore 18 con l’inaugurazione presso la Loggia dei Mercanti, accompagnata dall’esibizione degli Sbandieratori del Ducato Caetani. Dalle 19, via alle degustazioni e alla musica dal vivo, tra atmosfere jazz e lounge che accompagneranno i visitatori per tutta la serata.
L’evento è pensato per offrire un’esperienza unica, immersi nella magica atmosfera del centro storico di Sermoneta, tra vicoli incantati e scorci suggestivi. Un’occasione perfetta per condividere momenti speciali con amici e famiglia.
A disposizione dei visitatori anche il servizio di navetta dall’area mercato di Monticchio al centro storico nei due giorni di Sermoneta Expo Wine and Food.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto