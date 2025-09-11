Torna a Sermoneta l’Expo Wine & Food

SERMONETA – Torna uno degli appuntamenti più attesi di Sermoneta: il Sermoneta Expo Wine & Food, giunto alla sua seconda edizione, curata dall’associazione Ventitre4.0Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sermoneta e della Pro Loco. Un evento che celebrerà l’eccellenza enogastronomica del territorio.

Durante il Wine & Food Expo, i visitatori avranno l’opportunità di degustare vini di oltre 40 aziende vinicole del territorio e d’Italia, una selezione di etichette di alta qualità delle cantine locali e assaporare specialità gastronomiche.

Con un biglietto unico, si avrà accesso a tutte le degustazioni, il calice, tracolla e mappa del percorso. Si parte sabato 13 settembre alle ore 18 con l’inaugurazione presso la Loggia dei Mercanti, accompagnata dall’esibizione degli Sbandieratori del Ducato Caetani. Dalle 19, via alle degustazioni e alla musica dal vivo, tra atmosfere jazz e lounge che accompagneranno i visitatori per tutta la serata.

L’evento è pensato per offrire un’esperienza unica, immersi nella magica atmosfera del centro storico di Sermoneta, tra vicoli incantati e scorci suggestivi. Un’occasione perfetta per condividere momenti speciali con amici e famiglia.

A disposizione dei visitatori anche il servizio di navetta dall’area mercato di Monticchio al centro storico nei due giorni di Sermoneta Expo Wine and Food.